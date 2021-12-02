Zerzevan Kalesi’nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu

Zerzevan Kazı Başkanı Doç.Dr. Aytaç Coşkun, flütün askeri şehir olan Zerzevan Kalesi'nde yaşayanların sanat ve müzik ile ilgilerinin olduğunu da göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Anahtarlı yüzükte kilit içerisine giren dil ve gövde kısmının, el ile tutulan yüzük kısmına geçirildiğini ifade eden Coşkun, "Dişli ucun bulunduğu gövde yüzük üzerine hareketli olarak eklenmiştir. Dairesel formlu halkası açık uçlu olup birer kuş başı ile son bulmaktadır. Çok özel olan eşyaların konulduğu sandığı açmak için kullanılan anahtarlı yüzük MS 4-5. yüzyıla tarihlendirilmektedir (1600 yıllık). Söz konusu eserler kazılarda çok nadir ele geçmekte ve bölgede ilk defa karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı. Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı'nın 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini anımsatan Coşkun, kalıcı listeye girmeyi beklediklerini söyledi.

ZERZEVAN KALESİ

Zerzevan Kalesi Diyarbakır'ın Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesi yakınlarında yer alıyor. Roma'nın sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi tarihi Asur Dönemi'ne (MÖ 882-611) kadar gitmektedir. Roma Dönemi'ne MS. 3. yüzyılda Severuslar Dönemi'nde (MS 198-235) asıl askeri yerleşim inşa edilmiş, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanılmıştır. Yeni başlayan çalışmalar ulusal ve uluslararası alanda büyük yankı uyandırmış, şu anda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği bir ören yeri haline gelmiştir. Dünyanın en iyi korunmuş askeri yerleşimde dünyada bulunmuş son Mithras Tapınağı ortaya çıkarıldı.