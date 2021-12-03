’Istanbul Photo Awards 2021’ sergisi İstanbul’da açıldı

"ANADOLU AJANSI, KÜRESEL HAFIZAMIZA KATKIDA BULUNUYOR"



Sergi açılışına konuk olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç ise "Böylesine bir sergiyi ağırlamaktan çok gurur duyuyoruz. Gerçekten burası büyülü bir ortam. Çok özel bir yer ve özel bir sergiyle buluştuğu için çok çok mutluyuz. Tabii bu sergi, pek çok yeri gezdi. Son durak olarak üniversitelerimizi de seçmeleri bize ayrıca mutluluk verdi. Anadolu Ajansı, bu yarışma ile 7 yıldır bizim küresel hafızamıza katkıda bulunuyor. Anlık mutlulukları, sevinçleri, kıvançları, acıları, elbette pandeminin imgelerini bir karede donduruyor ve onları bize sunuyor. Bu çok büyük bir katkı. Biz de İstanbul Bilgi Üniversitesi adına minnettarız. Ben aynı zamanda İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim, bu yüzden benim için çok anlamlı." dedi.

Açılışın ardından Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Çağlayan Yurdakul, katılımcılara sergiyi gezdirerek, fotoğraflar hakkında bilgi verdi.