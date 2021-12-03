’Istanbul Photo Awards 2021’ sergisi İstanbul’da açıldı

Yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında konuşan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, bu sene Mohammed Shajahan'ın çektiği, "Yılın Fotoğrafı Ödülü"nü alan "Anne Sevgisi" başlıklı fotoğrafa işaret ederek, "Mahmuda, 44 yaşındaki doğum gününde, tabii hayatımızı etkileyen, gündemimizde olan Kovid-19 döneminde karantinada.
Kızı tarafından bir çiçekle ödüllendiriliyor ve bu fotoğrafı gördüğümüzde aslında son 2 yılın özetini de bir şekilde görebiliyoruz." dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Istanbul Photo Awards 2021 fotoğraflarının yüzde 80'ini oluşturduğuna dikkati çeken Peru, "Istanbul Photo Awards, bizim uluslararası alanda, ajans olarak bu yedincisini düzenlediğimiz ve çok önemsediğimiz bir yarışma.
Bu süre zarfında Azerbaycan, Suriye, Lübnan gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla ödül kazanan fotoğrafçılarımız aslında bizlere dünya genelinde farklı gündemlerin de olduğunu gösteriyor." diye konuştu.
96 FARKLI MİLLETTEN 15 BİN FOTOĞRAF
Oğuz Enis Peru, fotoğrafların sınırları olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı olarak fotoğraflara, fotoğrafçılığa çok önem veriyoruz. Istanbul Photo Awards da en yakından tanık olduğumuz bu emeği ödüllendirme misyonu ile düzenlediğimiz bir proje. Bu yılki yarışmamıza haber, spor, portre ve günlük yaşam kategorilerinde 96 farklı milletten fotoğrafçı, yaklaşık 15 bin fotoğraf ile katıldı. Uluslararası jürimiz de tecrübeli isimlerden oluşuyor. Onların ödüllendirdiği 14 özel fotoğrafçımız var.
Bu fotoğrafçılardan aramızda Uğur Yıldırım ve Adam Pretty bulunuyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Adam Pretty ile yarın bir söyleşi etkinliğimiz de olacak. Kendisini ve tüm kazanan fotoğrafçıları tebrik ediyorum. Bu önemli projeye ilk gününden itibaren desteklerini esirgemeyen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına, Türk Hava Yollarına ve sergimize ev sahipliği yaptıkları için de İstanbul Bilgi Üniversitesine çok teşekkür ediyorum."
"ANADOLU AJANSI, KÜRESEL HAFIZAMIZA KATKIDA BULUNUYOR"
Sergi açılışına konuk olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç ise "Böylesine bir sergiyi ağırlamaktan çok gurur duyuyoruz. Gerçekten burası büyülü bir ortam. Çok özel bir yer ve özel bir sergiyle buluştuğu için çok çok mutluyuz. Tabii bu sergi, pek çok yeri gezdi. Son durak olarak üniversitelerimizi de seçmeleri bize ayrıca mutluluk verdi. Anadolu Ajansı, bu yarışma ile 7 yıldır bizim küresel hafızamıza katkıda bulunuyor. Anlık mutlulukları, sevinçleri, kıvançları, acıları, elbette pandeminin imgelerini bir karede donduruyor ve onları bize sunuyor. Bu çok büyük bir katkı. Biz de İstanbul Bilgi Üniversitesi adına minnettarız. Ben aynı zamanda İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim, bu yüzden benim için çok anlamlı." dedi.
Açılışın ardından Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Çağlayan Yurdakul, katılımcılara sergiyi gezdirerek, fotoğraflar hakkında bilgi verdi.