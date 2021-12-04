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Giriş Tarihi: 4.12.2021 16:45

Dünya Sanat Günü ‘Onur ödülleri’ dağıtıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dünya Sanat Günü ‘Onur ödülleri’ dağıtıldı

Sanatın gelişmesini, yayılmasını ve beğenilmesini teşvik etmek için kutlanan Dünya Sanat Günü ‘Onur ödülleri” sahiplerini buldu. Altın Aslan Lions Kulübü tarafından düzenlenen ödül töreni iş ve sanat dünyasındaki pek çok ismi bir araya getirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevveli Heyeti ve BUEK Başkanı Enver Yücel'in destekleri ve katılımıyla düzenlenen ödül töreninde açılış konuşmasını İstanbul Sanat Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Osman Öztürk yaptı. Aynı zamanda emekli emniyet müdürü ve şair yazar olan Öztürk, "Altın Aslan Lions Kulübü ile birlikte bu zor günlerde sanatın ve sanatçının yanında olmak ve onların yaşamlarına umut katmak istedik. Bu amaçla 'Onur ödülü' adı altında bir ödül etkinliği düzenledik" dedi.

Bestekar ve Türk Sanat Müziği Sanatçısı Nazire Savran'a ödülünü veren Enver Yücel, "Bu ödülleri alan çok değerli sanatçıları kutluyorum" dedi. Dernek Başkanı Osman Öztürk ise ödülünü ünlü bestekar Turhan Taşan'a verdi. Ümit Tokcan'ın ödülünü ise BAU Konservatuar Direktörü Aslıhan Umar aldı. Daha sonra sanatçıların yaptığı teşekkür konuşmalarından sonra tören sona erdi.

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Dünya Sanat Günü ‘Onur ödülleri’ dağıtıldı
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