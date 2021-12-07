KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yıl sonu sergisini açacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıların eserlerinden oluşan 'Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi', Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu'nda 09 Aralık Perşembe günü saat 16.00'da açılacak. Sergide, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 15 öğretim elemanı ve sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 45 eseri yer alacak.

SANAT ÜRETMEYE DEVAM

Serginin 24 Aralık Cuma gününe kadar ücretsiz gezileceğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Yaşanan hiçbir olumsuzluk sanatı ve sanatsal üretimi durduramaz, çünkü sanatsal üretim olmadan hayat olmaz. Bütün olumsuzluklara rağmen sanatsal üretime devam ediyoruz" dedi.