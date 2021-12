Uşak festivali sinemaseverleri bu sene kısa filme doyuruyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen 8. Uşak Kısa Film Festivali, 4-12 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. Hem fiziksel hem de çevrimiçi organize edilen festival www.usakfilmfest.com adresinden de takip edilebilecek.

Fiziksel etkinliklerin Uşak'ta başlayıp İstanbul'da devam edeceği festivalin kapanış ve ödül töreni ise 12 Aralık akşamı 21.00'de Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.



31 ÜLKEDEN 26 ÖZEL GÖSTERİM UŞAK KISA FİLM FESTİVALİ'NDE

Akademisyen Onur Keşaplı'nın yönetmenliğini üstlendiği kısa film festivali bu sene, 31 ülkeden 26'sı özel gösterim olmak üzere toplam 119 filme ev sahipliği yapacak. 4 Aralık Cumartesi 21.00'de başlayan festivalin açılışında Elvira Lind'in yönettiği, başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Oscar Isaac'in yer aldığı "The Letter Room" gösterimi yapıldı. 47 filmin prömiyerini yapacağı festival, çevrimiçi ve ücretsiz olarak takip edilebilecek.

24 DALDA ÖDÜL VERİLECEK

Festivalde, oyuncu dallarında cinsiyet ayrımının da kaldırıldığı duyuruldu. Festival yönetmeni tarafından yapılan açıklamada; "Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Öğrenci Filmleri yarışmalarında toplam 24 dalda takdim edilen Kanatlı Denizatı Ödülleri ile Uşak'ta bulunan Karun Hazinesi'nin en önemli parçalarından 'Kanatlı Denizatı Broşu'nu onurlandırıyor" ifadeleri yer aldı.

Birbirinden iddialı filmlerin yarışacağı festivalin bu yılki ana Jürisinde kısa ve uzun metraj filmleriyle uluslararası başarılara imza atmış yönetmenler Andrea Corsini, Alexandre Dostie, Emilie Mannering, Anthony Nti, Barış Sarhan, Gregorio Franchetti, Thanasis Neofotistos ile birlikte yapımcı Zeynep Atakan ve sanatçı Gloria de Oliveira yer alıyor.