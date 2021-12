399’uncu sergi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıların eserlerinden oluşan "Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi", Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu'nda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 399'ncu sergisi olan 'Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi', 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bütün bu güzellikleri dünya ile paylaşabilmek, dünyalı olabilmek; bizim hakkımızın da ötesinde dünya medeniyetine katkımızdır."

"400'ÜNCÜ SERGİYİ KAÇIRMAYACAĞIM"

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 399'uncu sergisinin açılışını yaptıklarını hatırlatarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu üretkenlik için sizleri tebrik etmek istiyorum. 400'üncü serginin açılışını da kaçırmayacağım. 20 Aralık'ta açılacak sergide de yine yanınızda olacağım" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir iftihar kaynağı olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin ortaya çıkardığı bu güzelliklerin ülkeye büyük bir değer kattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bazı sıkıntıları olabilir ancak ülkemizin bağrından her alanda böyle üretken bir üniversite çıkmıştır. Çünkü Kıbrıs Türk Toplumu her türlü yaratıcılığa her türlü üretime açıktır" dedi.