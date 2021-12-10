Sağlığın duayen yöneticisinden yeni kitap! Doktorların anıları içinizi ısıtacak

1990 yılından bugüne sağlık sektöründe görev alan Meri İstiroti, ülkemizde profesyonel hastane yönetimini ilk uygulayan yöneticilerden oldu. Meri İstiroti, "Yaşamımız boyunca hem kendimiz hem de yakınlarımız için pek çok kez kapılarını çaldığımız, varlığımızı sürdürebilmemizin yegane koşulu olan beden ve akıl sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorların çözüm ve önerilerine kulak veririz. Şimdi ise bu kitapta doktorlarımızın meslek yaşamlarında kendilerinde iz bırakan anılarını okuyacağız" diyor.





BAZEN ÜZÜNTÜ BAZEN MUTLULUK GÖZYAŞI



"Doktorun Çantasındaki Hikayeler" olarak adlandırdığı kitabı için, bir nebze de olsa doktorların deneyimlerine ayna tutmaya çalıştığını söyleyen Meri İstiroti "Cesaretle geçen günler, aylar ve yılların ardından hala geride bırakamadığımız pandeminin hayatımızda bir dönüm noktası olduğuna inandık. Bu zorlu dönemi bir arada geçirdiğimiz ve sağlık için savaşan kahramanlarımızın meslek hayatı boyunca yaşadığı iyi tecrübelerini derleyip bir basılı bir anıya dönüştürmek istedim. Bir sağlık kuruluşunda çalışmak, daha doğrusu yaşamak hayata dokunan pek çok anı biriktirmek; gülümseten anlar kadar zorlu dakikalara da sahip olmak; kocaman bir ailede pek çok senaryo ya da travmaya tanık olmak, bazen parçası, bazen savaşçısı olmak demektir. İşte bu kitapta hekimlerimizin "an"ları saklı, duyguların gel-git yaşadığı zamanlar, bazen mutluluktan bazen üzüntüden dökülen gözyaşları saklı" dedi.





DUYGULANDIRKEN ÖĞRETİYOR



Meri İstiroti'nin kaleme aldığı dördüncü kitabı olan "Doktorun Çantasındaki Hikayeler"de doktorların mecburi hizmet yıllarından acil servisin yoğunluğuna, zorlu ameliyatlardan mucizevi dönüşlere ve çözümsüz görülen hastalıklara kadar üretilen çözümlerin hikayeleri yer alıyor. Emekle, bilgiyle, özveri ve sabırla dokudukları doktorluk mesleğinin zorlukları, heyecanları, zaman zaman üzücü ama mutlulukların çoğunlukta olduğu anıların toplandığı "Doktorun Çantasındaki Hikayeler", doktorlarımızın kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman duygulandıran, hem öğretici hem de ders niteliği taşıyan hikayeleri ile başucu kitabı olmaya aday.