Bisiklet turu ile anıldı: Artık Teomanlar ölmesin

Trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek, daha emniyetli yollar talep etmek ve trafik kurallarına uyulması yönünde toplum bilinci oluşturmak için düzenlenen "Teoman usta anısına, trafikte bisikletimle ben de varım!" anma sürüşüne çok sayıda öğrenci katıldı. Bisikletlerini Lefkoşa sokaklarında Teoman Telek'i anmak için süren bisikletçiler "trafikte biz de varız" mesajı verdi.

15 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi kafeteryalarında aşçı olarak çalışan Teoman Telek, 13 Ekim 2021'de evine gitmek üzere çıktığı yolda, alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybederek büyük bir üzüntü yaratmıştı. Üç çocuk babası, 44 yaşındaki Telek, güler yüzlü ve sakin kişiliği ile YDÜ'de herkesin sevgisini kazanmış isimlerin başında geliyordu.

YDÜ Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, düzenledikleri bisiklet sürüşü ile Teoman Telek'i anarken, bisikletçilerin trafikte yaşadıkları zorluklara da dikkat çekerek "Trafikte biz de varız!" mesajı vermek istediklerini söyledi.