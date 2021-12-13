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Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:40

ÇDSO’dan “Fındıkkıran Balesi”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇDSO’dan “Fındıkkıran Balesi”

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) COVİD -19 salgın tedbirlerini yüksek düzeyde tutarak devam ettiği konserlerle, bu hafta da büyüleyici bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Bu haftaki konseri genç ve başarılı orkestra şefi Can Okan Yönetecek. Programın ilk bölümünde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Yardımcısı Artemis Sis Balkız solist olarak yer alacak ve Macar Besteci, piyanist ve Doğu Avrupa halk müziği derleyicisi B.V.J. Bartók'un "Viyola Konçertosu" nu seslendirecek.

Ç.D.S.O., Programın ikinci yarısında Romantik Dönem Rus Klasik Müzik bestecisi P.İ.Çaykoski' nin dünyanın en önemli balelerinden biri olan "Fındıkkıran Balesi" seçmeleri sanatseverlerin beğenisine sunacak. Konser 17 Aralık 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

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ÇDSO’dan “Fındıkkıran Balesi”
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