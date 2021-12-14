Peri Bacaları nerede? Peri Bacaları hangi ilimizdedir?

Vadi yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan, ince uzun, kurak havzalardan ve kırgıbayır yüzeylerinden çıkan kaya oluşumuna Peri Bacaları deniliyor. 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu kayaların zamanla aşınması ile oluşmuştur. Her sene yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist çekmektedir. Siz de Peri Bacaları'na gitmek istiyorsanız, Peri Bacaları hangi ilimizdedir? Peri Bacaları nerede? Gibi merak dilenb soruların yanıtlarına göz atabilirsiniz.

PERİ BACALARI HANGİ İLİMİZDEDİR?

Peri Bacaları hangi şehirde? Sorusu bu bölgeyi ziyaret etmek isteyenler tarafından merak edilmektedir. Peri Bacaları Nevşehir ilinde bulunmaktadır. Kapadokya olarak adlandırılan bu bölgede, coğrafi oluşumlarının 250 km²' lik bir alanda yoğunlaştığı düşünülmektedir. Başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölge olarak tanımlanabilir. En çok ziyaret edilen turistik yerler ise; Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı ve Ihlara'dır.

PERİ BACALARI NEREDE?

Peri Bacaları, Türkiye'nin Nevşehir ilinde Ürgüp ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kapadokya olarak bilinen bu bölge özel bir coğrafyaya sahiptir. Bu bölgede pek çok medeniyet yaşadığı için yer altı şehirleri, sarnıçlar, kiliseler, mağaralar bulunmaktadır. Nevşehir her sene binlerce turisti ağırlayarak ülkemizin en önemli turistik yeridir.

PERİ BACALARI'NA NASIL GİDİLİR?

Nevşehir'e gittiğinizde gezmeniz gereken yerler arasında; Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı vardır. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde konumlanan Ürgüp medeniyetin buluştuğu yerde tarihi dokularla iç içe bir gezi deneyimi yaşayabilirsiniz. Nevşehir-Kayseri Kara Yolu üzerinde yer alan Ürgüp'e, hava yolu ulaşımı ve kara yolu ulaşımı ile gidebilirsiniz.

HAVA YOLU

Nevşehir Kapadokya Havalimanı, Ürgüp ilçe merkezine 47 km uzaklıkta yer alıyor. Nevşehir'e İstanbul, Antalya ve İzmir'den haftanın belirli günleri direkt uçak seferleri yapılıyor.

KARA YOLU

Nevşehir'in doğusunda yer alan Ürgüp, Kayseri'ye 70 km, Ankara'ya 310 km, Adana'ya 280 km, İstanbul'a 765 km, İzmir'e 785 km, Bursa'ya ise 685 km uzaklıkta. Nevşehir'e 20 km mesafedeki ilçeye bazı kentlerden direkt otobüs seferleri düzenleniyor.

Ürgüp'e kara yoluyla ulaşmak için en yaygın yöntem Nevşehir üzerinden ulaşım. Nevşehir Otogar'dan Ürgüp'e her 15 dakikada bir dolmuş seferi yapılıyor. Kendi aracıyla İstanbul'dan Ürgüp'e gitmek isteyenlerin Ankara, Aksaray, Nevşehir güzergahını takip etmeleri gerekiyor.

Göreme Ulaşım

Göreme'ye karayolu ile; batı ve güney yönünden Ankara-Adana karayolu, Niğde ya da Aksaray'dan Nevşehir'e ulaşan karayolu, doğu ve kuzeydoğudan Kayseri'den Avanos'a ya da Ürgüp'e gelen karayolu ile ulaşılır. Kapadokya Havalimanı'na günlük olarak düzenlenen uçak seferleriyle de ulaşılabilir. Kapadokya Havalimanı Göreme'ye 40 km mesafede olup ulaşım bu arada karayolu ile gerçekleşmektedir. Kayseri Erkilet Havaalanı da Göreme'ye 70 km mesafede olup bu ara ulaşımı da kara yoluyla yapılmaktadır.

Uçhisar Ulaşım

Nevşehir'den Uçhisar'a ilk otobüs 07:30 dan başlayarak her yarım saatte ve son otobüs 19:00 dadır. Şahsi araçla Ürgüp ve Göreme yolu üstünde bulunmaktadır. Kayseri - Uçhisar arası yaklaşık 75 kilometre ve 1 saat 10 dakika, İstanbul - Uçhisar arası yaklaşık 755 kilometre ve 8 saat 40 dakika, Ankara - Uçhisar arası yaklaşık 300 kilometre ve 3 saat 40 dakika sürmektedir.