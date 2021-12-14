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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:49

Sivas Devlet Tiyatrosu yeni yıla oyunla girecek

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas Devlet Tiyatrosu yeni yıla oyunla girecek

Hayata dair tüm renkleri tiyatro sahnesinden seyircisine ileten Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2022 yılına, aşk, gurbet gibi insana dair birçok konuyu nakış nakış tele işleyen Karacaoğlan’ın yaşamından kesitlerden oluşan, yeni oyunla merhaba diyecek.

"Karacaoğlan" adlı oyunu 23 Aralık'ta seyircisiyle buluşturacak olan SDT, bu hafta ise Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Yirmi bir On beş Treni" isimli oyunla perdelerini açacak.İlk kez 25 Kasım'da tiyatro seyircisinin karşına çıkan,"Yirmi bir On beş Treni" adlı oyun 16 AralıkPerşembe günü saat 19:30'da seyircileriyle buluşturacak.

Toygun Orbay'ın kaleme aldığı ve Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üslendiği."Yirmi bir On beş Treni" oyun 17 Aralık Cuma günü saat 19.30'da, 18 Aralık Cumartesi günü ise saat 14:00 ve 19:30' da perdelerini yeniden açacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircilerden, aşı kartları veya 48 saat önce yapılmış PCR test sonuçları istenecek olan oyunların biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edinilebilir.

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Sivas Devlet Tiyatrosu yeni yıla oyunla girecek
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