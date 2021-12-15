"Uluslararası Antakya Film Festivali" başladı

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türk sinemasına sayısız katkı sunan oyuncu, senarist ve yazar Deniz Türkali, oyuncu, yazar ve yönetmen Halit Karaata ve Cahit Berkay bu değerli ödüle layık görüldü.

Deniz Türkali adına ödülü yine sinema ve tiyatro oyuncusu olan Şenay Gürler aldı.

Bu kıymetli ödüle arkadaşının layık görülmesinden mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Gürler, "Antakya gibi kadim bir kentte böyle değerli bir festivalin olması çok güzel. Deniz, sanatçı, insan ve kadın kimliğiyle bu ödülü aldı. Deniz bu ödülü fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına almamı söyledi" dedi.

FİLMLER FESTİVAL BOYUNCA HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ

Uzunmetraj, Belgesel ve Kısa film kategorilerdeki finalistler Altındefne ödülü için yarışacak. Filmler, Antakya HATMEK, Hatay Mimarlar Odası, Hatay Tabipler Odası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Erol Bilecik Teknik Anadolu Lisesi ile Hatay TED Koleji salonlarında halka açık ve ücretsiz gösterilecek.