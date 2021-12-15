Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya Kültür Derneği (ANSAM) Fotofilm tarafından bu yıl EXPO etkinlikleri arasında düzenlenen 9.Uluslararası Antakya Film Festivali başladı.
Vali Ürgen Alanından başlayan ve Atatürk anıtında son bulan kortej yürüyüşü ile başlayan film festivalinin onur ödülleri töreni Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Onur ödülleri törenine HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, ANSAM Başkanı Mehmet Oflazoğlu, Yeşilçam'ın emektar sanatçıları ve davetliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya, 9. Uluslar arası Antakya Film Festivali'ni düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
HER SAMAN SANATIN YANINDAYIZ
Her zaman sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Özkaya, "Bu sene 9. düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali bugün başlıyor. 20 Aralık'a kadar sürecek olan festivalimizde Antakya kısa ve uzun metrajlı sinema filmlerine doyacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
ANSAM Başkanı Mehmet Oflazoğlu'da, Uluslararası Antakya Film Festivalinin 9'uncusunu düzenlemenin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
ÖDÜLLER 3 BAŞARILI İSME VERİLDİ
Yapılan konuşmaların ardından törende, film festivalinin sponsorlarına günün anısına plakete verildi. Verilen plaketlerin ardından festivalde gösterilecek olan filmler tanıtıldı. Tanıtımın ardından 160'ın üzerinde film ve dizinin müziğini yapan Cahit Berkay sahne aldı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri Al Yazmalım ve Çiçek Abbas'ın film müziklerini çalan Berkay bolca alkış aldı.
Törende uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde sanatseverlerin 90 filmi ücretsiz izleme imkânı bulacağı festivalin Yaşam Boyu Onur Ödülleri Türk sinemasına büyük emek veren 3 başarılı isme verildi.
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Türk sinemasına sayısız katkı sunan oyuncu, senarist ve yazar Deniz Türkali, oyuncu, yazar ve yönetmen Halit Karaata ve Cahit Berkay bu değerli ödüle layık görüldü.
Deniz Türkali adına ödülü yine sinema ve tiyatro oyuncusu olan Şenay Gürler aldı.
Bu kıymetli ödüle arkadaşının layık görülmesinden mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Gürler, "Antakya gibi kadim bir kentte böyle değerli bir festivalin olması çok güzel. Deniz, sanatçı, insan ve kadın kimliğiyle bu ödülü aldı. Deniz bu ödülü fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına almamı söyledi" dedi.
FİLMLER FESTİVAL BOYUNCA HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ
Uzunmetraj, Belgesel ve Kısa film kategorilerdeki finalistler Altındefne ödülü için yarışacak. Filmler, Antakya HATMEK, Hatay Mimarlar Odası, Hatay Tabipler Odası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Erol Bilecik Teknik Anadolu Lisesi ile Hatay TED Koleji salonlarında halka açık ve ücretsiz gösterilecek.