Bayram Şekeri filminin galasına yoğun ilgi

Yapımcılığını ve Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği, başrollerinde Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Deniz Orak, Faruk Sofuoğlu ve Serkan Şengül'ün rol aldığı Bayram Şekeri filminin Mersin'deki galası yoğun ilgi gördü.

Sayapark AVM'de gerçekleştirilen etkinliğe Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve eşi Oya Gedik, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve eşi Ebru Hatice Öztoprak, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve eşi Zehra Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve eşi Behiye Gültak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

VALİ ALİ İHSAN SU, "BAYRAM ŞEKERİ FİLMİ İLİMİZİN TANITIMINA KATKI SUNACAKTIR"

Sanatın evrensel bir dil olduğuna dikkat çeken Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sanat evrensel bir dildir. Bir kentin tanıtımında sanat çok önemlidir. İnsanlara ulaşmanın bir çok yolu vardır ama en hızlı ve en kolay yol sanattır. Günümüzde de görsel sanatlar öne çıkıyor. Bu anlamda ilimizde çekimi yapılan Bayram Şekeri filminin inanıyorum ki ilimizin ve ülkemizin tanıtımına çok büyük katkıları olacak. Bu filmin yapımında emeği geçen destekleyen başta Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı, Yapımcı Bilal Kalyoncu'yu, tüm oyuncuları ve film ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN GÜLTAK; "AMAÇ MERSİN'İ TÜRKİYE'YE TANITMAKTIR"

Bir şehri tanıtmanın en önemli yollarının kültür ve sanat olduğunu belirten Başkan Mustafa Gültak, "Bayram Şekeri filminin yapımcısı Bilal Kalyoncu ile bu konu üzerine görüştük. Güzel bir yapıma imza atıldı. Bu film sadece Akdeniz'i değil, tüm kenti içinde barındırıyor. Birçok ören yerini ve yaşam alanlarını da izleyiciye sunuyor. Buradaki asıl amaç Mersin'i tüm Türkiye'ye tanıtabilmektir" dedi.

HEDEF 1 MİLYON SEYİRCİ

Filmin 1 milyon izleyiciye ulaşmasının hedeflendiğini söyleyen Başkan Gültak, "Umarım bu rakamlar elde edilir. Bizler de böylece sanat yoluyla birçok insana Mersin'in kalbi Akdeniz'i de anlatmış olacağız. Biz, bu film sayesinde belki de kafaları karışık olan insanlara karşı Mersin'i daha iyi tanıtmayı istedik. Tüm oyunculara, yapımcılara, film ekibine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli protokolümüze de bizleri bugün yalnız bırakmadıklarından dolayı saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

YAPIMCI BİLAL KALYONUCU: "BİZİ MUSTAFA GÜLTAK İKNA ETTİ"

Bayram Şekeri filminin yapımcısı Bilal Kalyoncu da davetlilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özellikle sanata katkı sunduğu için Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gültak'a da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Biz filmi aslında başka bir şehirde planlamıştık. Ancak Sayın Gültak, Akdeniz'in ve Mersin'in tanıtımını fazlasıyla önemsediklerini ifade etti ve bizi buraya gelmeye ikna etti" dedi.

"ŞEHİRLER FİLMLERLE ANILIR"

Çok güzel anılar biriktirerek filmi çektiklerini ifade eden Kalyoncu, "Şehirler filmlerle anılır. Bunun yüzlerce örneği var. Hatta filmler kent tanıtımlarının dahi önüne geçebiliyor. Bu bağlamda Bayram Şekeri filmimiz Mersin için güzel bir şans olduğunu düşünüyorum. Filmimiz birçok platformda da yayınlanarak milyonlarca insanın beğenisine sunulacak. Bizleri burada çok güzel ağırladınız. Mersin halkı ile müthiş zamanlar geçirdik. Özellikle yerel oyuncuları Mersinli vatandaşlarımızdan seçmeye çalıştık. Tüm oyuncularımızı ve ekibimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

ULAŞ İNAN TORUN: "MUSTAFA BAŞKAN'I KISKANDIM"

Başrol oyuncularından Ulaş İnan Torun ise "Mersin, iklimi gibi çok sıcak insanlarıyla anılıyor. Filmi çektiğimiz süre boyunca herkes o kadar candan davrandı ki sanata bu kadar değer verilmesi ve kucak açılması anlamında bunu çok değerli buluyorum" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın filmde küçük bir rol almasına da esprili bir dille atıfta bulunan Torun; "Mustafa Başkan'ı benden daha iyi oynadığı için kıskandım ama kendisine katkılarından ötürü de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.