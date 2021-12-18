Öğrencilerinin hazırladığı anma sergiyi Cumhurbaşkanı Tatar yapacak

Hayvan iç hastalıkları alanında "Hocaların Hocası" olarak anılan Prof. Dr. Kürşad Turgut'un 19 Aralık 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle zamansız bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Alanında dünyanın en seçkin bilim insanlarından olan Prof. Dr. Kürşad Turgut, yüksek enerjisi, sevecen yapısı, sanat ve müzik tutkusu ile herkesin sevgisini kazanmış bir isimdi.

Dekanlığını yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri, ölümünün birinci yılında çok sevdikleri "Kürşad Hoca"larını kendi elleriyle yaptıkları sanat eserleriyle anacak. Tamamı öğrencilerin imzasını taşıyan 120 eserden oluşan "Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi"nin açılışını ise Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleşecek.

Aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 400'üncü sergisi olma özelliği de taşıyacak olan serginin açılışında Prof. Dr. Kürşad Turgut'un hayatının son günlerinde kaleme aldığı son kitabının anı baskısı da YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edilecek.