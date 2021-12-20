29 sanatçı aynı sergide

Korart Sanat Galerisi Koordinatörü Rahime Korkut, Adana'ya kültür-sanat alanında önemli katkı sunmak amacıyla kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası sanatçıları ağırladıklarını belirterek, "Yeni Yıla Merhaba" sergisinin Adana'nın kurtuluş tarihi 5 Ocak 2022 gününe kadar gezilebilecek" dedi.

Serginin küratörleri Selmani Baki Kocaispir ve Ünal Kuş ise sergide birçok değerli sanatçının kendilerine özgü sanat eserlerini sergilediğine dikkat çekti. Kocaispir ve Kuş, "Gerek sanat hakkında gerek resmin temel kavramları üzerine konuşabilme, sanatçıların eserleri hakkında birincil kaynaktan sanatçılarla görüşebilme ve sanatı hakkında bilgi alma en temel birincil amacımızdır. Biliyoruz ki sanat eserini en iyi tarif eden sanatçının kendisidir. Sanat eserini analiz ederken sanatçının yaşam izlerinden imgeler görmek pekâlâ mümkün. Sanatçılar zihinsel düşünce dünyasında durmadan imgeler üretir. Yeni şeyler üretirken ve özgün sanat eserleri ortaya koyarken zihinsel düşüncelerinde somut görüntüler olduğunu düşünebilir. 29 sanatçıdan oluşan bu sergimizdeki tüm değerli sanatçılara katılımından dolayı teşekkürü borç biliriz. 5 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek olan sergimize, tüm sanatseverleri galerimize davet ediyoruz" dediler.