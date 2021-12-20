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Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:56

Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut’un ölümünün birinci yıl dönümü anısına öğrencilerinin hazırladığı 120 eserden oluşan “Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde açıldı. Sergi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 400’üncü sergisi olma özelliğini de taşımakta.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Alanında "Hocaların hocası" olarak anılan çok kıymetli bir bilim insanının hatırasını anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu anma törenini hocamızın hayata, insana, öğrencilerine, mesleğine, sanata, müziğe duyduğu sevginin coşkusuna yakışır bir şekilde, hüzünden uzak kalarak yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Tam da Kürşad Hocamızın isteyeceği gibi" dedi.

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ise, Prof. Dr. Kürşad Turgut'u kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kocaman bir yıl. Fakat bizde bıraktığı acısı hala dün gibi taze. Hocalarının anısına, hayallerindeki hayvan figürlerini tuvallerine yansıtan üç döneme ait birinci sınıf öğrencilerimiz, veteriner hekimliğinin aynı zamanda bir sanat olduğunu öğrendiler. Öğrencilerimize ve bu anlamlı serginin hayata geçmesi için verdikleri destek nedeniyle herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi açıldı
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