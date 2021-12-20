Prof. Dr. Kürşad Turgut Anma Sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Alanında "Hocaların hocası" olarak anılan çok kıymetli bir bilim insanının hatırasını anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu anma törenini hocamızın hayata, insana, öğrencilerine, mesleğine, sanata, müziğe duyduğu sevginin coşkusuna yakışır bir şekilde, hüzünden uzak kalarak yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Tam da Kürşad Hocamızın isteyeceği gibi" dedi.

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ise, Prof. Dr. Kürşad Turgut'u kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kocaman bir yıl. Fakat bizde bıraktığı acısı hala dün gibi taze. Hocalarının anısına, hayallerindeki hayvan figürlerini tuvallerine yansıtan üç döneme ait birinci sınıf öğrencilerimiz, veteriner hekimliğinin aynı zamanda bir sanat olduğunu öğrendiler. Öğrencilerimize ve bu anlamlı serginin hayata geçmesi için verdikleri destek nedeniyle herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.