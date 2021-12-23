Mersin Devlet Opera ve Bale’den ‘Gala Bale’

Uzun süre akıllardan çıkmayacak yıldızlar buluşmasına sayılı günler kaldı. Opera sahnelerinde gösterdikleri başarılı performanslar ile sanat kariyerlerini kanıtlamış 6 operanın baş dansçılarının birlikte sahneleyeceği "Gala Bale" 25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 20:00'da Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyenlere unutulmayacak bir gece yaşatacak.

BEĞENİSİNE SUNULACAK

Daha önce sanatseverler ile buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış bale eserleri "Kuğunun Ölümü" , "Hamlet", "La Bayadere", "Amor Stella's", "Bahçesaray", "Romeo & Juliet" in en özel bölümlerinden oluşan programda; bale solistleri ile birlikte Mersin Devlet Opera ve Bale'nin sanatçılarının performansı izleyicilerin beğenisine sunulacak. Mersin DOB Sanat Yönetmen ve Müdürü Serbülent Biçer'in sahneye koyduğu eserin Orkestra Şefliğini Hakan Kalkan üstleniyor.