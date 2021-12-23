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Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:36

Mersin Devlet Opera ve Bale’den ‘Gala Bale’

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Mersin Devlet Opera ve Bale’den ‘Gala Bale’

Mersin Devlet Opera ve Bale’nin sanatçıları tarafından 25 Aralık 2021 Cumartesi günü akşam 20:00’da ‘Gale Bale’ sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uzun süre akıllardan çıkmayacak yıldızlar buluşmasına sayılı günler kaldı. Opera sahnelerinde gösterdikleri başarılı performanslar ile sanat kariyerlerini kanıtlamış 6 operanın baş dansçılarının birlikte sahneleyeceği "Gala Bale" 25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 20:00'da Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyenlere unutulmayacak bir gece yaşatacak.

BEĞENİSİNE SUNULACAK

Daha önce sanatseverler ile buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış bale eserleri "Kuğunun Ölümü" , "Hamlet", "La Bayadere", "Amor Stella's", "Bahçesaray", "Romeo & Juliet" in en özel bölümlerinden oluşan programda; bale solistleri ile birlikte Mersin Devlet Opera ve Bale'nin sanatçılarının performansı izleyicilerin beğenisine sunulacak. Mersin DOB Sanat Yönetmen ve Müdürü Serbülent Biçer'in sahneye koyduğu eserin Orkestra Şefliğini Hakan Kalkan üstleniyor.

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Mersin Devlet Opera ve Bale’den ‘Gala Bale’
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