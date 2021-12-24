Kıbrıs’ın ilk yerli operası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iş birliği ile sahnelenen KKTC'nin ilk yerli operası "Arap Ali Destanı" Türkiye turnesini tamamladı.

HALK ARASINDA ARAP ALİ

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Muazzez Çekici, Doğuş Ferit, Özdemir Zaifoğlu ve Hüseyin Gündüz'ün de rol aldığı KKTC'nin ilk yerli operasının bestesi Ali Hoca'ya, librettosu ise Havva Tekin'e ait. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde, halk arasında "Arap Ali" olarak tanınan Kıbrıslı bir liman işçisinin, yevmiyeleri eksik ödeyen Kaptan Ağa ile kavgaya tutuşması, işveren Kaptan Ağa'nın Ali'yi hapishaneye attırmasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.