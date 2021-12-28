2021’e 401’inci sergi ile veda edildi

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Allahverdiyev'in, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 27 eserden oluşan "Kişisel" adlı sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açıldı.

Sergi açılışında Prof. Dr. Murad Allahverdiyev'e Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin "Gümüş Anahtar Ödülü" Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edildi. Sanatçının, tuval üzerine yağlı boya çalışmalardan oluşan "Kişisel" sergisi 10 Ocak 2022'ye kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Sanatçı, sanatın özgür ruhunu resmedebilmek için özgürce düşünebilmeli. O rahatlık ve hürriyet içinde olabilmeli. İnanıyorum ki, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sahip olduğu zengin sanat koleksiyonunu, Türk Cumhuriyetlerinden sanatçıların da imza attığı eserlerle daha da büyütecek" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ 2021'de YDÜ kampüsünden sanatla birlikte gücünü bilimden alan pek çok projeyi dünya ile buluşturduklarının altını çizerek, "Başta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi olmak üzere, Kıbrıs Araba Müzesi, YDÜ Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve Günsel Sanat Müzesi'nin envanterinde yer alan ve çağdaş sanatı tarihle bütünleştiren bir anlayışla oluşturulan koleksiyonların büyüklüğü 100 bin parçayı aşıyor" diye konuştu.