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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Beş farklı oyun tiyatro sevenlerle buluşuyor

Beş farklı oyun tiyatro sevenlerle buluşuyor
ERDAL Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğindeki Tatbikat Sahnesi, ocak ayında beş farklı oyun sahneliyor. 15-16 Ocak'ta 'Gidion'un Düğümü' adlı oyun, Fişekhane'de prömiyer yapacak. Oyun, bir birey yetiştirmenin sorumluluğunu, bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek anlatıyor. Geçen ay ilk kez seyirciyle buluşan 'Acting' ise, cinayet hükümlüsü bir oyuncuyönetmen ile iki koğuş arkadaşının arasında geçiyor. Diğer oyunlar ise 'Küvetteki Gelinler', 'Miriam Yasta' ve 'Bir Delinin Hatıra Defteri'.
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Beş farklı oyun tiyatro sevenlerle buluşuyor
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