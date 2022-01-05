Beş farklı oyun tiyatro sevenlerle buluşuyor

ERDAL Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğindeki Tatbikat Sahnesi
, ocak ayında beş farklı oyun sahneliyor. 15-16 Ocak'ta 'Gidion
'un Düğümü' adlı oyun, Fişekhane
'de prömiyer yapacak. Oyun, bir birey yetiştirmenin sorumluluğunu, bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek anlatıyor. Geçen ay ilk kez seyirciyle buluşan 'Acting
' ise, cinayet hükümlüsü bir oyuncuyönetmen ile iki koğuş arkadaşının arasında geçiyor. Diğer oyunlar ise 'Küvetteki Gelinler
', 'Miriam Yasta' ve 'Bir Delinin Hatıra Defteri'.