MDOB’DAN hem küçüklere hem büyüklere senfonik masal

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak "Fonikler Köyü" anlatımlı konserini yeniden seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Önceki haftada prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan eserde; sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramlarına değinilerek, klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor.

2 GÜN ÜST ÜSTE YAPILACAK

Çocuklar ve büyükler için senfonik bir masal niteliği taşıyan eserin bestecisi, anlatıcısı ve orkestra şefi ise Tolga Taviş. 'Fonikler Köyü' 10 Ocak Pazartesi ve 11 Ocak Salı 2022 tarihlerinde saat 11:00'da opera sahnesinde seyircilerin beğenisine sunulacak. Biletler opera gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.