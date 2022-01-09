Alfabe Kaç Harf Var Ve Sırası Nasıl? Alfabetik Sıra A’dan Z’ye Tüm Harfler Doğru Sıralanışı Yazımı

Türk Alfabesi, 1 Kasım 1928 yılında 1353 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir. 29 harf bulunan alfabedeki harflerin sıralanışı özellikle ilkokul öğrencileri tarafından sıkça araştırılan konulardan bir tanesidir. Bu noktada alfabe kaç harf ve alfabe sırası nasıl gibi sorular cevabını aramaktadır. Türkçe alfabesinde yer alan tüm harfler ve doğru sıralanışına aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu başlık altından alfabetik sıra en doğru şekilde görebilirsiniz. İşte sırasıyla alfabe ve doğru sıralanmış tablosu!

Alfabede Kaç Harf Var?

Türkçe alfabesinde 29 harf bulunmaktadır. Bu harflerin her birisi dildeki bir sese karşılık gelen harflerdir. Okuma yazma öğrenmenin temelini oluşturan alfabe ilkokul 1. sınıfta tüm öğrencilere öğretilir.

Alfabe Sırası Nasıl?

Alfabe sıralanışı da birçok kişi tarafından unutulan veya karıştırılan konular arasında yer almaktadır. Merak edenler için aşağıda doğru dizilimi derledik. Alfabe sırası şöyle;

BÜYÜK HARFLER: A B C Ç D E F G Ğ H İ I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KÜÇÜK HARFLER: a b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

Ünlü (Sesli) Harfler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Kalın Ünlüler: a, ı, o, u

İnce Ünlüler: e, i, ö, ü

Ünsüz (Sessiz) Harfler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Sert Ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t

Yumuşak Ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

Alfabe Nedir?

Alfabe veya abece, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisidir. "Abece" kelimesi, Türkçedeki ilk üç harfin okunuşundan oluşur. Benzer biçimde Fransızca kökenli "Alphabet" kelimesinden Türkçeye geçen "alfabe" sözcüğü, eski Yunancadaki ilk iki harf olan "alfa" ile "beta"nın okunuşundan gelir.