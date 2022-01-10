D&R Urla mağazası Prof. Dr. İlber Ortaylı ile kapılarını açtı

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, kültür, sanat ve eğlenceyi yeni mağazalarla Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor. D&R'ın yeni durağı; doğanın cömertliğine, tarihin eşsiz kalıntılarına tanıklık eden ve her köşesinde yeni gastronomi keşiflerine olanak tanıyan Urla oldu. Bamboo AVM Urla'daki D&R mağazasının açılışında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da yer aldı. 7 Ocak Cuma günü gerçekleşen açılışta Ortaylı, konuklarla Urla'nın eşsiz özellikleri üzerine keyifli bir sohbete imza attı.

Doğal güzelliğin ve eşsiz huzurun içinde bir keşif dünyası

D&R Bamboo AVM Urla; huzurun ve tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Urla'da gerçekleştireceği etkinliklerle kültür ve sanatın buluşma noktası olacak, birbirinden ünlü isimleri söyleşi ve imza günlerinde konuk edecek.

Mağazalarına her geçen gün yenilerini ekleyen D&R; aynı zamanda dr.com.tr ile kültür ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kullanıcıların tercih ve beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye'nin her yerindeki müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.