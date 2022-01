ÇDSO nefesli sazlar sanatçıları,"The Pink Panter", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "My Way", "Bugler's Holiday","Abba Goes Brass" ve "Carmen Fantasia" gibi ölümsüz bestelerden oluşan zengin bir pogramla izleyici karşısına çıkacaklar.

Konser 21 Ocak 2022 Cuma akşamı saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek.