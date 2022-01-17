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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:52

Tarihteki ünlü karakterler “Çalıntı Eserler Galerisinde”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tarihteki ünlü karakterler “Çalıntı Eserler Galerisinde”

Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu Şükrü Üçüncü’nün yazıp yönettiği ve oyuncu olarak da rol aldığı “Çalıntı Eserler Galerisi” oyunu ile 27 Ocak’ta saat 20.00 de Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde prömiyer yapacak. Oyun, her sezon hazırlanan ayrıntılı dekordan uzak, geniş oyuncu kadrosu, özenle hazırlanmış kostümleriyle sahneye konuyor.

Oyun, dünyanın çeşitli ülkelerinden çalınarak galeri adı altında bir depoda tutulan ve tarihe adını yazdıran ünlü karakterlerin heykel ve tablolarının galerideki güvenlikçinin hayal dünyasında canlandırılmasıyla başlıyor. Galeride uzun yılar görevli olan ve neredeyse hiç insan yüzü görmemiş güvenlik görevlisi, tabloların kendisiyle konuştuğunu sanmakta.

Bu canlandırmalarda ünlü karakterlerin tablo ve heykelleri tarihteki kimliklerine kavuşur ve aralarındaki rekabet ve çatışma bir türlü bitmez.

Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Adnan Taç, "Gerçekte sanat eseri olan heykel ve tablolar, oyun süresince hayal ürünü düşüncede gerçek kimlikleriyle hareket etmektedirler. İnteraktif, tuluat ve kaos tiyatro kuramlarının yer aldığı oyun, çalıntı eserlerin kendi aralarında ve güvenlik görevlisiyle olan akla ziyan diyalogların bir benzeri de galeri müdürü ile güvenlik görevlisi arasında yaşanmaktadır. Diyaloglar arasında kaosların yaşandığı oyun, komik olaylarla devam etse de insana dair bitmeyen rekabet ve çatışmalar, kimliklerinde canlandırılan çalıntı eserler arasında kontrolden çıkar ve kaçınılmaz sonu beraberinde getirir" dedi.

Mayıs ayı sonuna kadar oynanması düşünülen oyun için tiyatro severler, sezon süresince oyun biletlerini Trabzon Sanat evinden temin edebilecek, dernek telefonu üzerinden ve sosyal paylaşım sayfalarından rezervasyon yaptırabilecekler, oyun tarihlerini öğrenebilecekler.

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Tarihteki ünlü karakterler “Çalıntı Eserler Galerisinde”
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