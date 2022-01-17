Yenişehir’de Türk Sanat Müziği akşamları

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde üç gün içerisinde düzenlenen iki ayrı Türk Sanat Müziği konserinde Mersinliler Türk müziğinin seçkin örneklerini dinleme şansı buldu. İlk olarak Yenişehir Belediyesi tarafından, Şef İbrahim Özberk yönetiminde düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri'nde muhayyerkürdî, kürdîlihicazkâr ve kürdi makamında hazırlanan eserler seslendirildi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sağlık çalışanlarına ithafen düzenlediği "Ustalara Saygı" konserine de ev sahipliği yaptı. Müzik öğretmelerinden oluşan koro, sanat müziğinin seçkin örneklerini pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve Mersinliler için seslendirdi.