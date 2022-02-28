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Giriş Tarihi: 28.2.2022

Eşsiz eserler dikenli tellerle korunuyor

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Eşsiz eserler dikenli tellerle korunuyor

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sanat dünyasını da karıştırdı. Dikenli teller ören müzeler, savaşın vandallığından korumaya çalıştığı eserleri depolara taşıdı

Rus güçlerinin başkent Kiev'e girmesiyle Ukrayna'nın müze çalışanları da savaşla burun buruna geldi. Ulusal müzeler, Rusya güçlerinin istilası üzerine kültür sanat mirasını korumak için harekete geçti. Çalışanlar, değerli objelerin yurt dışına nakliye edilmesi, eserlerin yer altına ya da başka güvenli lokasyonlara saklanması ve koleksiyonların bulundukları noktada güvenliğini sağlamak adına ellerinden geleni yapıyor. Örneğin, Kiev'deki Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi çalışanları objeleri depoya taşımak için 12 saat harcarken, Odessa Güzel Sanatlar Müzesi dikenli teller örerek eserlerini bodrum katına sakladı.

7 TANE UNESCO DÜNYA MİRASI VAR
Öte yandan uluslararası müzeler, Ukrayna'ya verilen eserlerini geri almak için çabalıyor. 40 eser Ukrayna'dan yollanırken, 300'ün üzerinde eser ise halen Kiev'de. Ülke aynı zamanda 7 adet UNESCO Dünya Mirası'na ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple örgüt, kültürel mirasın zarar görmesini önlemek adına, Rusya'yı 1954 Lahey Sözleşmesi ile 1954 ve 1999 protokollerine saygı duymaya çağıran bir bildiri yayınladı. Ayrıca, 23 Nisan'da açılacak olan Venedik Bienali'ndeki Ukrayna pavyonunun küratörleri, sanatçı Pavlo Makov'un "Fountain of Exhaustion" adlı eserinin yer alacağı serginin hazırlıklarını geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.

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Eşsiz eserler dikenli tellerle korunuyor
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