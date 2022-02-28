Eşsiz eserler dikenli tellerle korunuyor

Rus güçlerinin başkent Kiev'e girmesiyle Ukrayna
'nın müze çalışanları da savaşla burun buruna geldi. Ulusal müzeler, Rusya güçlerinin istilası üzerine kültür sanat mirasını korumak için harekete geçti. Çalışanlar, değerli objelerin yurt dışına nakliye edilmesi, eserlerin yer altına ya da başka güvenli lokasyonlara saklanması ve koleksiyonların bulundukları noktada güvenliğini sağlamak adına ellerinden geleni yapıyor. Örneğin, Kiev'deki Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi
çalışanları objeleri depoya taşımak için 12 saat harcarken, Odessa Güzel Sanatlar Müzesi
dikenli teller örerek eserlerini bodrum katına sakladı.
7 TANE UNESCO DÜNYA MİRASI VAR
Öte yandan uluslararası müzeler, Ukrayna'ya verilen eserlerini geri almak için çabalıyor. 40 eser Ukrayna'dan yollanırken, 300'ün üzerinde eser ise halen Kiev'de. Ülke aynı zamanda 7 adet UNESCO Dünya Mirası
'na ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple örgüt, kültürel mirasın zarar görmesini önlemek adına, Rusya'yı 1954 Lahey Sözleşmesi
ile 1954 ve 1999 protokollerine saygı duymaya çağıran bir bildiri yayınladı. Ayrıca, 23 Nisan'da açılacak olan Venedik Bienali
'ndeki Ukrayna pavyonunun küratörleri, sanatçı Pavlo Makov
'un "Fountain of Exhaustion
" adlı eserinin yer alacağı serginin hazırlıklarını geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.