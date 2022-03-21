Gezen Sinema Tır’ı yeniden yollarda!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan sinema tır'ı 2022 yılı gösterimine Tekirdağ'dan başladı. Gezen Sinema Tır'ı ile sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılıyor.2018'de yola çıkan Tır sayesinde, bu güne kadar 54 ile bağlı 162 ilçede, yüzbinlerce çocuk sinema ile tanıştı.

BEYAZPERDE İLE TANIŞTIRACAK

Gezen Sinema Tır'ının, Tekirdağ'da yaptığı gösterimlerin ardından Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde yaşayan çocukları beyazperde ile tanıştıracak.