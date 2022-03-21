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Giriş Tarihi: 21.3.2022 13:22

Gezen Sinema Tır’ı yeniden yollarda!

ABBAS ÇAKAR
Gezen Sinema Tır’ı yeniden yollarda!

Sinema imkânının yeterli olmadığı coğrafyalarda, sinema kültürü ile tanışmamış çocukları bu kültür ile buluşturmak ve o çocukların sosyal, sanatsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılında yola çıkan 'Gezen Sinema' tırı, 2022 yılında da yolculuğuna devam ediyor. Gezen sinema tırı sayesinde, bugüne kadar 54 il ve 162 ilçede yüzbinlerce çocuk sinema ile tanıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan sinema tır'ı 2022 yılı gösterimine Tekirdağ'dan başladı. Gezen Sinema Tır'ı ile sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılıyor.2018'de yola çıkan Tır sayesinde, bu güne kadar 54 ile bağlı 162 ilçede, yüzbinlerce çocuk sinema ile tanıştı.

BEYAZPERDE İLE TANIŞTIRACAK

Gezen Sinema Tır'ının, Tekirdağ'da yaptığı gösterimlerin ardından Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde yaşayan çocukları beyazperde ile tanıştıracak.

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Gezen Sinema Tır’ı yeniden yollarda!
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