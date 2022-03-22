Türkiye’de bir ilk: Kukla ve Karagöz festivali

Proje koordinatörleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve AHİD Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan Poyraz, festivalle ilgili, "Kukla oyuncusu Hadi Poyrazoğlu'nun adını yaşatmayı ve kukla ile Karagöz sanatını tanıtmayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmayı amaçlanıyoruz. Dedem Atatürk'e, İsmet İnönü'ye ve oğullarına kukla oynatmış. İsmail Dümbül ile çalışmış bir kukla üstadı. Ankara'nın çeşitli ilçelerinde ve bölgelerinde yedi gün boyunca kukla ve Karagöz oyunları ücretsiz sergilendi, sergileniyor. Yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşacağız. Canlı yayınlar da yapıyoruz, böylelikle sayının 10 bini geçeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



EĞİTİM ATÖLYELERİ DÜZENLENİYOR



Arıkan Çocuklara kukla ve Karagöz atölyelerinde eğitimler verildiğinin müjdesini vererek, "3 kukla, 3 Karagöz atölyesi olacak. Geleneksel sanatı yaşatıp gelecek nesillerimize en doğru şekliyle aktaracağız. Kukla yapma eğitimi de veriyoruz. Altı tane atölye çalışmamız var. Kukla hocaları çocuklara eğitim verecek. Festivalin eğitim boyutu da var" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK TAM ENGELSİZ FESTİVALİ

Türkiye ilk defa tam engelsiz bir festival düzenlediklerini belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Görme, işitme ve ortopedik engelli çocuklar başta olmak üzere şehit ve gazi çocukları ve bize emanet edilen çocuklarımızla birlikte oyunlar izleyeceğiz. İşaret dili ve betimleme kısmının da sanatlarını gösterimlerine ekledik. Kültüre ve sanata erişimi artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en önemli ve en büyük festivalini yapıyoruz. Birlikte bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Kulaklıklı betimleme yaptık. Sahnede işaret dili tercümanı vardı. Böylece engelsiz sanat için çok büyük bir adım attık. Sloganımızı 'Hep Birlikte' olarak belirledik. Hep birlikte oyunları izledik, izlemeye devam edeceğiz."

ÇOK SAYIDA OYUN SAHNEDE

Festival kapsamında Başkent'in çeşitli sahnelerinde Karagöz Tatilde, Karagöz Fenomen Oldu, Karagöz Sihirli Ağaç, Arzuhalci, Kukla Kampanyası, Karagöz Denizler Koruyucusu, İbiş'in Misafirleri, Vantrolog ve El Kuklası Gösterisi, Masalcı Dede, Karagöz Üniversitede, Kukla ve Karagöz Atölyesi Hamlet Rüyası, Cazular adlı oyunlar sergilenecek. Festivalin bir sonraki sene uluslararası bir boyut kazanması hedefleniyor.