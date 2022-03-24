Turkuvaz Medya Grubu masa tenisi turnuvası büyük çekişme ile sona erdi!

21 Mart tarihinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun görevlendirdiği profesyonel hakemler ile başlayan "Turkuvaz Medya Grubu Masa Tenisi Turnuvası" büyük çekişmeye sahne oldu.

32 oyuncunun katılımıyla 21-23 Mart tarihleri arasında 3 set ve her set 11 puan üzerinden değerlendirilerek yapılan masa tenisi turnuvası farklı bölümlerde çalışan Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarını bir araya getirdi.

Turkuvaz Medya Grubu Masa Tenisi Turnuvası; Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının sportif faaliyetlerine destek vermenin yanında, farklı bölümlerdeki çalışanlarımızın buluşmalarını sağlayarak, Turkuvaz Medya Grubu kurum kültürünün gelişimine önemli katkı sağlayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Gelenekselleştirilecek olan masa tenisi turnuvasının ikincisi Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Grubu olarak medya sektöründe gösterdiğimiz başarılı ve öncü şirket kültürünü pekiştirmeyi ve şirket bünyesindeki iletişim ve motivasyonu sağlamaya amaçlayarak düzenlediğimiz "Turkuvaz Medya Masa Tenisi Turnuvası"; şirket çalışanlarımızın bir arada ve daha güçlü kenetlenmeleri için önemli bir etkinlik olmasıyla öne çıkıyor.

TURKUVAZ MEDYA GRUBU MASA TENİSİ TURNUVASI BİRİNCİSİ

SN. MURAT ŞENGÜL ( FOTO MUHABİRİ)

TURKUVAZ MEDYA GRUBU MASA TENİSİ TURNUVASI İKİNCİSİ

SN. FURKAN ÖMÜR ( MUHASEBE YÖNETMENİ)

TURKUVAZ MEDYA GRUBU MASA TENİSİ TURNUVASI ÜÇÜNCÜSÜ

SN. UĞUR TOSUN ( HABER MERKEZİ YÖNETMEN)