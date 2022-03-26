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Giriş Tarihi: 26.3.2022 14:32

MDOB’den çocuklar için “Şekeronya“ oyunu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MDOB’den çocuklar için “Şekeronya“ oyunu

Mersin Devlet Opera ve Balesi “Şekeronya” müzikli çocuk oyununu 28 Mart 2022 Pazartesi saat: 11:00’da, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde minik izleyiciler ile tekrar buluşacak. Müziklerini Murat Cem Orhan'ın yaptığı, librettosu Nazlı Zeynep Ergüven’e ait olan eseri Süleyman Tekin yönetiyor. Koreografisi Berna Turhan İleri’ nin yaptığı oyun minik izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Önceki gösterimleri büyük ilgi gören eserin konusu ise şöyle: Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak evinden kaçar ve eski bir evin bahçesindeki sarmaşıklara dolanır. Bahçeye gelen Zeytin ve Tombiş' ten yardım isteyen Fırıldak, sarmaşıklardan onların yardımıyla kurtulunca önce onlarla dalga geçer fakat hemen ardından aklına bir fikir gelir.

Şekeronya'ya bir diğer adı Masal Ülkesi'ne dönmesi bu çocuklar sayesinde olacaktır. Şekeronya' ya giriş ancak kitaplar ile mümkündür. Pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların olduğu ve tüm masal kahramanlarının yaşadığı bu yer, çocuklar masal okuduğu sürece yaşamaktadır.

Eserde başlıca rolleri; Işıl Cavga Bölükbaşı (Zeytin), Mehmet Erkoç (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Orhan Güllüler (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Kazım Erdem Özdemir (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz), Ayşe Pınar Balay (Büyücü) paylaşıyor.

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MDOB’den çocuklar için “Şekeronya“ oyunu
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