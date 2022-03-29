Sunucu Ayaz’dan ’Hayat Sanatı’

Engelliler, doğa, hayvanlarla iletişimin değerleri, afetler ve trafik meselesi gibi çok ilgi çekici ve güzel örneklerin yer aldığı kitapta, aynı zamanda da sosyal medya kullanımı, mesajlaşmalarımızdaki üsluplar hatta "like" atmanın bile usullerini anlatılıyor.

Yazar Tayfun Ayaz, "Hayat Sanatı eseri, 7'den 70'e herkesin ihtiyacını karşılayan bir eser. Önemli iş veya arkadaş randevunuzda dahi nasıl davranmanız gerektiğini veya nasıl giyinmeniz gerektiğini öz bir ifadeyle sunmaya gayret gösterdik. Engelliler, doğa, hayvanlarla iletişimin değerleri, afetler ve trafik meselesi cidden çok ilgi çekici ve güzel örnekler var kitapta. Ayrıca aile ortamının sıcaklığındaki o güzel tadı korumanın püf noktaları, okul hayatındaki öğrenci-öğretmen veya veli-öğretmen ilişkilerinin detayları da öğrenciler, ebeveynler hatta eğitimciler için hazırlanan nadide örneklerdir. Hayat Sanatı, önemli ve ciddi bir sınav mülakatınızdan veya resmi protokoldeki duruşunuzdan bahsettiği kadar, toplu taşıtlarda veya aile ortamınızda nasıl davranmanız gerektiğini de tüm pedagojik ve psikolojik destekler ışığında öğretmeye gayret gösterir. Hayatın tüm evresinde bir incelik bulunuyor. Tüm yaptığımız işleri en güzel şekilde hakkını vererek yaptığımızda bu güzelliklerin tadına varabiliriz" diye konuştu.