“Müzikal Renkler” seyircisini bekliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Anlatıcılığını Ayşin Alev Lal'in gerçekleştireceği konserde izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Konserin Solist Sanatçıları; Serin Saybaşılı, Gülden Vurandemir, Pınar Duygu Çınar, Mehmet Erkoç, Ragıp Ufuk Kasar olacak.

Piyanoda Rufina Usmanova, Trompette Artyom Kuzmin, Saksafonda Bilal Güncan, Bas Gitarda Burcu Günemre Örki ve Davulda İlhan Alper Kılıç sahne alacak. Cazdan Blues'a, klasik poptan tangoya kadar birçok örneğin sunulacağı, "Müzikal Renkler" konseri 31 Mart 2022 Perşembe saat 20:00'da Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.