Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri “Müzikal Renkler” seyircisini bekliyor
Giriş Tarihi: 30.3.2022 09:13

“Müzikal Renkler” seyircisini bekliyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Müzikal Renkler” seyircisini bekliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 31 Mart Perşembe günü saat 20:00’ de Opera Sahnesi’nde “Müzikal Renkler” konserini sahneleyecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Anlatıcılığını Ayşin Alev Lal'in gerçekleştireceği konserde izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Konserin Solist Sanatçıları; Serin Saybaşılı, Gülden Vurandemir, Pınar Duygu Çınar, Mehmet Erkoç, Ragıp Ufuk Kasar olacak.

Piyanoda Rufina Usmanova, Trompette Artyom Kuzmin, Saksafonda Bilal Güncan, Bas Gitarda Burcu Günemre Örki ve Davulda İlhan Alper Kılıç sahne alacak. Cazdan Blues'a, klasik poptan tangoya kadar birçok örneğin sunulacağı, "Müzikal Renkler" konseri 31 Mart 2022 Perşembe saat 20:00'da Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
“Müzikal Renkler” seyircisini bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA