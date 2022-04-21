Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL desteği ile düzenlediği "Liseler Arası Çevre Yarışması"na başvurular 19 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Lise öğrencilerinin kendi fikirlerini yarıştıracağı yarışmada sundukları projeler üç farklı kategoride değerlendirilecek. Proje kategorisinde öğrenciler belirledikleri çevre sorunu ile ilgili çözüm önerileri için serbest bir proje tasarlayabilecekler. Farkındalık kategorisinde ise öğrenciler çevre sorunlarına toplumsal bir farkındalık kazandırmak için neler yapılabileceğine odaklanacaklar. Bu kategoride öğrenciler, takım çalışması ile reklam videoları, panolar, afişler ve seminer içerikleri hazırlayacak.

Çevre dostu taşıtlar kategorisinde ise öğrenciler, çevre sorununa yönelik yaratıcı taşıtlar tasarlayacaklar. Düşündükleri taşıtları çizerek, tasarlayarak, ya da geri dönüşüm malzemeleri kullanarak prototiplerini yaparak katılabilecekler.

19 Mayıs'a kadar başvuruların kabul edileceği Liseler Arası Çevre Yarışması'nda jüri değerlendirme süreci ise 20-27 Mayıs tarihleri arasında tamamlanarak 29 Mayıs'ta düzenlenecek törenle, ödülleri sahipleri alacak.