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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:26 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:26

Açıkça Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Açıkça Mı, Açıkca Mı? Açıkça Doğru Yazılışı

Açıkça Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Açıkça Mı, Açıkca Mı? Açıkça Doğru Yazılışı

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok kelime de yanlış yazılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’açıkça nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, TDK’ye göre açıkça nasıl yazılır? Açıkca mı, Açıkça mı?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre '' açıkça nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, açıkça nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

AÇIKÇA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''açıkça'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Benimle lütfen açıkça konuşur musun?

Gerçekleri açıkça itiraf etmek zorundasın.

Seninle açıkça konuşma zamanı geldi, çattı.

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Açıkça Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Açıkça Mı, Açıkca Mı? Açıkça Doğru Yazılışı
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