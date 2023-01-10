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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:29 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:29

Ana Sayfa Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ana Sayfa Mı Anasayfa Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Ana Sayfa Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ana Sayfa Mı Anasayfa Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’ana sayfa nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre ana sayfa birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre Ana sayfa kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''ana sayfa'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, ana sayfa nasıl yazılır? TDK'ye göre ana sayfa birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ANA SAYFA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ana sayfa'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

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Ana Sayfa Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ana Sayfa Mı Anasayfa Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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