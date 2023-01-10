Arabesk Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Arabeks Mi Arabesk Mi? Arabesk Doğru Yazılışı

Teknoloji gün geçtikçe hayatımızda daha çok yer sahibi oluyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması, uzun süreli iletişimin azalması her şeyin hızlı konuşulması gibi nedenlerle imla kuralları da hiçe sayılıyor. Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal platformlarda da anlık yazışmalar ile imla kurallarına önem verilmiyor. Arabesk nasıl yazılır, arabeks nasıl yazılır sorularının cevabı hakkındaki cümle örneklerimiz şu şekilde.

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor; bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir; "arabesk"

DOĞRU KULLANIM: Arabesk müziğin bir numarası şu sıralar benim için Hakan Altun'dur.

YANLIŞ KULLANIM: Arabeks konusuna çok ilgili değilim ben daha çok yeraltı müziği dinliyorum.

DOĞRU KULLANIM: 1990'larda başlayan arabesk devrimi hala devam ediyor.

YANLIŞ KULLANIM: Severek dinliyorum ama bugüne kadar arabeks ne demek hiç araştırmadım.