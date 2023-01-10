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Giriş Tarihi: 10.1.2023 13:10 Son Güncelleme: 10.1.2023 13:10

Azerbaycan Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Azerbeycan Mı Azerbaycan Mı? Azerbaycan Doğru Yazılışı

Azerbaycan Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Azerbeycan Mı Azerbaycan Mı? Azerbaycan Doğru Yazılışı

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada Azerbaycan nasıl yazılır? TDK'ya göre Azerbeycan mı Azerbaycanmı sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte kelimenin doğru yazımı...

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının Azerbeycan olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı Azerbaycan olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de Azerbaycan kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Kardeş ülke Azerbaycan mutlaka gidilip görülmesi gereken bir ülke.

YANLIŞ ÖRNEK: Benim dedem Azerbeycan'da doğmuş daha sonra Kars'a yerleşmişler.

DOĞRU ÖRNEK: Yeraltı zenginlikleri yönünden Azerbaycan çok talihli.

YANLIŞ ÖRNEK: Azerbeycan'dan misafirlerimiz gelecek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

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Azerbaycan Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Azerbeycan Mı Azerbaycan Mı? Azerbaycan Doğru Yazılışı
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