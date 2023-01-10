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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:41 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:41

Babaanne Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Babaanne Mi Baba Anne Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Babaanne Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Babaanne Mi Baba Anne Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. Özellikle bitişik kelimeler ayrı ya da ayrı kelimelerin bitişik yazıldığını görmekteyiz. ‘Babaanne’ sözcüğü de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde babaanne kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, TDK’ye göre babaanne nasıl yazılır?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'babaanne nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve be kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

BABAANNE NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'babaanne' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Babaannem bu yaz İstanbul'a gelecekmiş.

Ben babaannemi çok seviyorum.

Babaannem ile dedem de pikniğe gelcekmiş

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Babaanne Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Babaanne Mi Baba Anne Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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