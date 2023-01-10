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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:13 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:13

Düpedüz Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Düpedüz Mü Düpe Düz Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Düpedüz Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Düpedüz Mü Düpe Düz Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’düpedüz nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre düpedüz birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre düpedüz kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''düpedüz'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, düpedüz nasıl yazılır? TDK'ye göre düpedüz birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

DÜPEDÜZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''düpedüz'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Düpedüz yalan söylüyorsun.

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Düpedüz Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Düpedüz Mü Düpe Düz Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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