Eğlenmek Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Eylenmek Mi Eğlenmek Mi? Eğlenmek Doğru Yazılışı

Türkçe imla kuralları olmazsa olmazlar arasında yer almalıdır. Dilimizi doğru kullanmak iletişimin genel kuralları arasında ilk sırada yer alır. Günümüzde dijital mecra üzerinde WhatsApp, Instagram gibi uygulamalarda özellikle gençler imla kurallarına uymadan yazışmaktalar bu durum da eğitim açısından olumsuz sonuçları doğurabilir. Peki eğlenmek nasıl yazılır? TDK'ya göre eylenmek mi eğlenmek mi?

Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin doğru kullanış biçimi "eğlenmek" şeklindedir. Bazı yerlerde, bazı konuşmalarda eylenmek olarak da kullanılsa da bu biçim doğru değildir. Aşağıda hazırladığımız örneklerle eğlenmek kelimesinin doğru kullanış biçimini ve yanlış kullanış biçimini cümleler içerisinde kullandık.

DOĞRU KULLANIM: Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası arkadaşlarla eğlenmek için dışarıya çıktık.

YANLIŞ KULLANIM: Seni anlıyorum, eylenmek senin de hakkın ama önce sınavlarına çalışman gerek.

DOĞRU KULLANIM: Kimileri güzel bir akşam yemeğinde eğlenirken kimileri de tiyatro izlemekten keyif alıyor.

YANLIŞ KULLANIM: Doğum günü partisinde neler oldu? Beklediğiniz kadar eylendiniz mi?