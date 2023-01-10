Faaliyet Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Faliyet Mi Faaliyet Mi? Faaliyet Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre faaliyet nasıl yazılır, faliyet mi yoksa faaliyet mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Faaliyet nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "faaliyet" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Terör örgütü faaliyetlerine karşı her zaman mücadelemiz sürecek.

YANLIŞ KULLANIM: 2019-2010 faliyet raporu yayınlandı.

DOĞRU KULLANIM: Çocuklarım için faaliyet arıyorum, futbol ve basketbol da olabilir.

YANLIŞ KULLANIM: Faliyet yapalım istiyor ama ben çok yoruluyorum.