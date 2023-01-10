Fasulye Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Fasülye Mi, Fasulye Mi? Fasulye Doğru Yazılışı

Yazım hatalarını düzeltmek isteyen kişiler her gün bu konuyla ilgili sorgulamalar yapmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''fasülye nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve fasulye mi, fasülye mi diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

FASULYE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''fasulye'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''fasülye'' olarak hatalı yazılır.

ÖRNEKLER

Pazardan iki kilo fasulye ve bir kilo patates aldım.

Bu akşam etli fasulye yemeği yiyeceğiz.

En sevdiğim fasulye yemeğidir.