Feshetmek Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Fesetmek Mi, Feshetmek Mi? Feshetmek Doğru Yazılışı

Yazım hatalarını düzeltmek isteyen kişiler her gün bu konuyla ilgili sorgulamalar yapmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''feshetmek nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve feshetmek mi, fesetmek mi diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

FESHETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''feshetmek'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''fesetmek'' olarak hatalı yazılır.

ÖRNEKLER

Sözleşmeyi feshetmek için taraflar bugün 11:00'da toplantı yapacak.

Golcü oyuncu alacakları karşılığında sözleşmesini feshetmek istiyormuş.

Bu sözleşmenin feshedilmesi iki tarafında yararına olacaktır.