Gmail Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Cmail Mi, Gmail Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre '' gmail nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, gmail nasıl yazılır? İşte ayrıntılar…

GMAİL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''gmail'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Toplantıda aldığın raporları gmail adresime gönderebilirsin. DOĞRU

Cmail yerine Whatsapp'tan göndermeyi tercih ederim. YANLIŞ