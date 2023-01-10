Günübirlik Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Günü Birlik Mi Günübirlik Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''günübirlik '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler günübirlik nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı günübirlik mi, günü birlik mi?

GÜNÜBİRLİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''günübirlik'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

GÜNÜBİRLİK DOĞRU YAZILIŞI

Günübirlik bir şehir turuna çıkacağız.

Yarın günübirlik Ankara'ya gidiyorum.