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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:44 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:44

Hristiyan Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Hristiyan Mı Hıristiyan Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hristiyan Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Hristiyan Mı Hıristiyan Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. ‘Hristiyan sözcüğü de onlardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde Hristiyan kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, TDK’ye göre “Hristiyan” mı, “Hıristiyan” mı, “Hırıstiyan” mı, “Hiristiyan” mı?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'herhangi bir nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

HRİSTİYAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'HRİSTİYAN' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Bizim okulda birçok hristiyan öğrenci bulunuyordu.

Hristiyan arkadaşım dün akşam Müslüman olmuş.

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Hristiyan Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Hristiyan Mı Hıristiyan Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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