Hristiyan Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Hristiyan Mı Hıristiyan Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'herhangi bir nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

HRİSTİYAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'HRİSTİYAN' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Bizim okulda birçok hristiyan öğrenci bulunuyordu.

Hristiyan arkadaşım dün akşam Müslüman olmuş.