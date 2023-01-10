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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:18 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:18

Kilitlemek Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Kitlemek Mi Kilitlemek Mi? Kilitlemek Doğru Yazılışı

Kilitlemek Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Kitlemek Mi Kilitlemek Mi? Kilitlemek Doğru Yazılışı

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kilitlemek nasıl yazılır, kitlemek nasıl yazılır sorularının cevaplarını bulabileceksiniz. Doğru iletişim için olmazsa olmazlar arasında imla kurallarının düzgün kullanılması vardır. Yalnızca öğrenciler değil resmi yazı yazanlar, dilekçe yazacaklar ve mesleği gereği noktalama kurallarına, dil bilgisi kurallarına dikkat edenler de bu konu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki TDK'ya göre kilitlemek nasıl yazılır kitlemek nasıl yazılır?

Teknoloji gün geçtikçe hayatımızda daha çok yer sahibi oluyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması, uzun süreli iletişimin azalması her şeyin hızlı konuşulması gibi nedenlerle imla kuralları da hiçe sayılıyor. Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal platformlarda da anlık yazışmalar ile imla kurallarına önem verilmiyor. Kilitlemek nasıl yazılır, kitlemek nasıl yazılır sorularının cevabı hakkındaki cümle örneklerimiz şu şekilde.

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor; bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir; "kilitlemek"

DOĞRU KULLANIM: Orta sahada Hürriyet, her zaman Alex'i kilitlerdi.

YANLIŞ KULLANIM: Şimdi sana bir yemek kitleme fikri bana sıcak geliyor.

DOĞRU KULLANIM: Kilitlemek nasıl bir kelime ya bana düzgünce söyleseydin de olurdu.

YANLIŞ KULLANIM: Galatasaray'da Belhanda'yı kitlersen oyunu ele almış olursun.

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Kilitlemek Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Kitlemek Mi Kilitlemek Mi? Kilitlemek Doğru Yazılışı
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