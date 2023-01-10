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Giriş Tarihi: 10.1.2023 08:38 Son Güncelleme: 10.1.2023 08:38

Mahcup Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Mahçup Mu, Mahcup Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Mahcup Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Mahçup Mu, Mahcup Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden her gün onbinlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Yazım yanlışına düşmek istemeyen kişiler birçok kelimenin olduğu gibi ‘’mahcup nasıl yazılır’’ sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, TDK’ye göre mahcup mu, mahçup mu olarak yazılır?

Mahcup nasıl yazılır sorusu birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. TDK'nin sıkça yapılan yanlışlar kısmında da yer almaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışını ve cümle içerisinde örneklendirilmesini bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

MAHCUP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden en sık yapılan sorgulamalar arasında yer alır. ''MAHCUP'' olarak yazılmaktadır.

ÖRNEKLER

Beni çok mahcup ettiniz. Buna hiç gerek yoktu.

Davranışlarınızla beni mahcup durumda bırakıyorsunuz.

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Mahcup Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Mahçup Mu, Mahcup Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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