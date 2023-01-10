Mahvolmak Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Maffolmak Mı, Mahvolmak Mı? Mahvolmak Doğru Yazılışı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''mahvolmak'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler mahvolmak nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı mahvolmak mı, maffolmak mı?

MAHVOLMAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''mahvolmak'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

MAHVOLMAK DOĞRU YAZILIŞI

Mahvolmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı.